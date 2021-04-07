بتكليفات من الرئيس.. الحكومة تستعد لاحتفالية العاصمة الإدارية الجديدة

وقال رئيس الوزراء، فى بيان صحفى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن اجتماع اليوم يأتى لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، إيذانا ببدء العمل الحكومى رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا اختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الاحتفالية ستكون على أعلى مستوى، وسيتم من خلالها التعبير فى رسالة واضحة عن "الجمهورية الجديدة"، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وفى هذا السياق، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، عددا من المواقع المقترحة لإقامة الاحتفالية، مثل ساحة الشعب، ومنطقة سارى العلم، وغيرهما من المناطق.
واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول موقف تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى اكتمال المبانى بنسبة 100% وتم تسليم المقار، ويتم استكمال أعمال الواجهات، والأعمال الكهروميكانيكية، وتنسيق الموقع، حيث قارب الحى على الانتهاء.
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