وزير الخارجية يجري مباحثات مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية

عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاء مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، وذلك في إطار المباحثات التي يجريها في لبنان بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تأكيد الدعم المصري للبنان والتضامن مع شعبه وضرورة الإسراع في جهود تشكيل الحكومة الجديدة.
كان الوزير سامح شكري قد عقد سلسلة من اللقاءات مع المسئولين والزعماء اللبنانيين والقادة الروحيين، استهلها باجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، والزعيم السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، في إطار الجولة التي يجريها في لبنان بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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