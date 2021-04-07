انت الان تتابع تفاصيل خبر نيابة المرور | خطوات معرفة مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي- Online والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في الآونة الأخيرة قد كثرت معدلات البحث اليومية حول معرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، خاصة وأن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت مؤخراً قوانين المرور الجديدة، والذي يتضمن عدة قرارات جديدة وهامة، منها ضوابط وضع الملصق الإلكتروني، وغيرها من المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، والمخالفات التي تصل عقوبتها إلي الحبس، وعلى ذلك فأنه يهتم الكثيرون من أصحاب السيارات في مصر عن كيفية معرفة المخالفات المرورية إلكترونياً 2021.

ويرصد موقعكم «مصر فايف» ضمن خدماته التي ت

يقدمها لقرائها على مدار الساعة، في مجالات الخدمات الحكومية، خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، بالإضافة إلى طريقة التظلم على مخالفات المرور عبر الإنترنت- Online، بالإضافة إلى طرق الدفع الإليكتروني، ويتم ذلك عن طريق موقع نيابة المرور:

موقع نيابة المرور.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2021:

يُمكن لقائدي المركبات الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبة أولاً بأول من خلال إتباع خطوات بسيطة وتتمثل في الأتي:

في البداية على المستعلم الدخول>> موقع بوابة نيابة مخالفات المرور، ويمكنك الدخول عليها بشكل مباشر>> إضغط هنـــــا.

>> في حالة عدم معرفة المخالفات المسجلة، فيجب إختيار خدمة الاستعلام على مخالفات المرور، ومنها يتم إختيار إما مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة.

>> بعدها عليك إدخال البيانات المطلوبة، منها الرقم القومي ورقم اللوحة سواء كانت أرقام لوحة المركبة أو بيانات قائدها.

>> وأخيراً إضغط>> استعلام.

خطوات تقديم التظلم على المخالفات المرورية 2021:

بعد إتمام استعلام المخالفات المرورية 2021، يمكنك تقديم التظلم على مخالفات المرور، الأمر الذي من شأنه تقليل قيمة الغرامات، فكل ما عليك فعله هو العودة مرة أخرى إلى صفحة النيابة العامة المصرية لخدمات المرور واتباع كافة الخطوات الآتية:

>> اضغط على خيار>> التظلمات.

>> إختر نوع التظلم>> رخص القيادة- أو السيارات.

>> سيطلب منك إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له، والضغط على تفاصيل المخالفات.

>> بعدها تظهر مخالفات المرور 2021 مستحقة الدفع على السيارة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

>> ثم تحديد المخالفة المراد التظلم فيها وسببه، ثم الضغط على خيار «تظلم».