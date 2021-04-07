بأي ذنب قُتلت ريماس؟ صرخت ورفضت اغتصابها فقتلها ذئب بشري

/626162/بأي-ذنب-قتلت-ريماس-صرخت-ورفضت-اغتصابها-فقتلها-ذئب-بشري

طفلة صغيرة لم تؤذي أحدًا، ليس لها أي ذنب إلا أنها دافعت عن نفسها من وحش غاشم حاول اغتصبها والاعتداء على برائتها، ما أبكى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشعب المصري.

ذهبت ريماس محمد عبد الرازق في عز النهار والضوء، والتي تبلغ من العمر 8 سنوات، في الحادية عشر صباحًا لتشتري الخبز من مكان قريب منها ومن الجاني، وعندما شاهدها استدرجها وأقنعها بشراء الحلوى لها.

سارت ريماس مع الذئب البشري إلى منزله، وفور دخولهما حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها فقاومته ورفضت، فجذبها إليه وحاول الاعتداء مرة أخرى فظلت الطفلة تصرخ لتهرب منه.

سمع الذئب صراخ الطفلة البريئة فضربها بشدة وأسرع بتسديد 3 طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، ونقلها سريعًا محاولًا إخفاء جريمته في بئر السلم.

عدم وجود آثار لاعتداء جنسي

وتسلمت نيابة دكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، التقرير الطبي المبدئي الخاص بمعاينة الطب الشرعي لجثة الطفلة، حيث أكد عدم وجود آثار ظاهرة لاعتداء جنسي، مع وجود خدوش في أنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة في أنحاء متفرقة.