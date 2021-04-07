/626150/أسماء-الجمال-مشروع-مستقبل-مصر-حلم-قومي-للدولة

أشادت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب، بمشروع مستقبل مصر التابع للمشروع القومي “الدلتا الجديدة” فى أطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالقطاع الزراعي ، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية و فى مقدمتها القمح والفول والذرة، خاصة بعد انخفاض مساحات الأراضى الزراعية بسبب الزيادة السكانية والتعدي عليها بالبناء، فضلا عن توفير الالاف من فرص العمل الحقيقية للشباب المصرى.

الملف الزراعي لاقي اهتمام الرئيس السيسي

وأشارت أسماء الجمال، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع”دوت الخليج” إلى أن مصر بلد زراعى، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى مهمة قيادته لمصر وهو يعطى ملف الزراعة أكبر اهتمام للحفاظ على ماتبقى من الرقعة الزراعية في ظل الزيادة السكانية والبناء على الأراضي الزراعية.

التعاون بين الدولة والشركات الخاصة بالقطاع الزراعي

وتوجهت الجمال بالتحية للرئيس السيسى لاهتمامه الكبير بحل مشكلات المزارعين وتوفير جميع المستلزمات الزراعية، وحرصه الدائم على التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص العاملة فى القطاع الزراعى ،مما دفع الفلاح المصري لأن يكون على مستوى المسئولية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الزراعية والخضراوات والفواكه رغم فيروس كورونا، فقد نجح الفلاح المصري فى أن يجعل من مصر واحدة من أهم دول العالم فى مجال تصدير المنتجات الزراعية، و يأتي استكمالاً للمشروعات القومية والتنموية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد.

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كما أشادت النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب بإنشاءمجمع الإصدرات المُؤمنة والذكية الذي يعد من أهم المشروعات التكنولوجيا التي أقيمت مؤخرا، فضلا عن إنتاج 6 منتجات أساسية، ومن قبل قدم 13 وثيقة مؤمنة إلى جانب خدماته لـ 8 وزارات ، مؤكدة على أن المشروع يعد نقلة نوعية فى مجال الرقمنة والتحول التكنولوجي تضاهي العالمية في مصر الحديثة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المشروع يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة وأحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن.