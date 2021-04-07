أصالة نصري..تكتسح الموسم الرمضاني بصوتها القوي الأصيل

/626153/أصالة-نصريتكتسح-الموسم-الرمضاني بصوتها-القوي-الأصيل

ارتبط نجاح المسلسل بنجاح التتر الخاص به الذي يخطف قلوب المشاهدين قبل المسلسل ذاته، ليصبح من الأجزاء الهامة ضمن مسلسلات رمضان في كل عام التي يرتبط بها الجمهور بشكل قوي، الأمر الذي أظهر منافسة قوية بين منتجي الأعمال الدرامية، وبشكل ملحوظ نجد أن الأصوات النسائية تغطي على تترات دراما رمضان المقبل 2021.

دوت الخليج يرصد أعمال أصالة الغنائية في رمضان المقبل 2021، فتتألق المطربة السورية أصالة نصري بغناء 4 تترات أعلنت عن 3 منهم، ولكنها لم تفصح عن الآخير بعد، وهم مسلسل "قصر النيل"، " بنت السلطان" و "حرب أهلية".

مسلسل بنت السلطان

يدور مسلسل "بنت السلطان" في إطار درامي اجتماعي تشويقي، بطولة روچينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، محمد مهران، محمود حجازي، بيومي فؤاد، ندى موسى، نهى صالح و حسن أبو الروس، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل قصر النيل

تعود أحداث المسلسل لحقبة الستينات، ويدور حول صراع عائلي كبير، بطولة دينا الشربيني، صلاح عبدالله، أحمد خالد صلاح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، نادرين فرج، مريم الخشت، سامي مغاوري ومحمود البزاوي، من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج محمد مرعي.

مسلسل حرب أهلية

تتوالى الأحداث في إطار درامي تواجه فيه بطلة العمل يسرا العديد من المشاكل مع زوجها، والمسلسل من بطولة النجمة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض وسارة التونسي، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامي عبدالعزيز.

أهم أعمال أصالة

طرحت النجمة أصالة العديد من الألبومات التي حازت بنجاح كبير وملحوظ ومن أهمها ألبوم "عادي"، "مهتمة بالتفاصيل"، " في قربك" و "لا تستسلم".