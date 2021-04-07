/626154/الحكم-على-هدير-الهادي-بالحبس-عامين-وغرامة-100-ألف-جنيه

رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية استئناف هدير الهادي، وقضت بحبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، نتيجة لتحريضها على الفسق والفجور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل قرار المحكمة بشأن قضية فتاة "التيك توك" هدير الهادي، وأسباب أزمة تحريضها على الفسق والفجور.

القبض على هدير الهادي

ألقت أجهزة الأمن القبض على هدير الهادي أثناء تواجدها بشقة مستأجرة بأكتوبر، وذلك بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر حسابها الشخصي على "تيك توك".

معاقبة هدير الهادي

طُبقت المادتين 178 و278 من قانون العقوبات، والمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 بشأن مكافحة الدعارة، وكذلك المواد 1،12،25 و27 من القانون 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على المتهمة هدير الهادي.

خطة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن الفيديوهات الخادشة للحياء

تعاونت وزارة الداخلية مع النيابة العامة للقبض على كل من ينشر فيديوهات تهدر بقيم المجتمع وتخدش الحياء العام للمواطنين، والتحقيق معهم وتطبيق العقاب اللازم، حيث تم القبض على حنين حسام وهدير الهادي، ومودة الأدهم، وريناد عماد وعدد كبير من الفتيات الذين ظهروا على الساحة خلال الفترة الماضية.