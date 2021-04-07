/626155/الزمالك-يسعى-للحصول-على-أول-لقب-في-بطولة-إفريقيا-Bal-تفاصيل

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الافروليج إقامة البطولة من ١٦ مايو حتى ٣١ مايو في دولة رواندا بنظام الفقاعة الذي أتبع بكاس العالم لكرة اليد بمشاركة نادي الزمالك، مع التأكيد على عدم خوض الفارس الأبيض لأي مواجهات بداية من ١٩ أبريل مع عمل تحاليل pcr قبل السفر يوم ٣ مايو .

مجموعات البطولة منها مجموعة الزمالك

المجموعة الاولي

ريفرز هوبرز من نيجيريا اتحاد المنستيري من تونس باتريوتس من رواندا GNBC المدغشقر " الشرطة "

المجموعة الثانية

جمعية سلا من المغرب بيترو اتليتكو لوندا من انجولا القوات المسلحة والشرطة من الكاميرون " فاب" الشرطة الوطنية من مالي

المجموعة الثالثة : المجمع البترولي من الجزائر الزمالك من مصر فيرافيارو دي مابوتو من موزمبيق دوان من السنغال

نظام بطولة إفريقيا لكرة السلة

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة النظام التي ستنطلق به البطولة بمشاركة الزمالك وجائت كالتالي: في البداية يتم تقسيم الفرق الـ ١٢ إلي ثلاث مجموعات بكل مجموعة ٤ فرق ، بعدها يتم لعب دوري من دور واحد يلعب خلاله كل فريق ٣ مواجهات ، ثم يتم ترتيب كل الفرق بكل مجموعة أولا حسب عدد النقاط ثم المواجهات المباشرة .

و يتأهل الاول والثاني من كل مجموعة مباشرة بجانب فريقان هم أفضل ثالث من المجموعات الثلاثة للحصول علي ٨ فرق ، تصعد لدور الـ 8 من البطولة، التي ستكون عن طريق خروج المغلوب.

خلال منافسات دور الـ 8 يتم ترتيب بين الفرق الثمانية من ١ الي ٨ بالنقاط من كل مجموعة ثم فارق الأهداف مابين المسجل لك والمسجل عليك، وبعدها الاكثر تسجيلا .

الزمالك يشارك في بطولة إفريقيا للسلة

بعد أن يتم ترتيب المجموعات يتواجه الأول مع الثامن، والرابع مع الخامس، والفائز من تلك المواجهتان يلتقيا في الدور نصف النهائي.

ويتواجه صاحب المركز الثاني مع المركز السابع، بينما يتواجه المركز الثالث مع صاحب المركز السادس، والفائز من تلك المواجهتين ستقابلا في نصف نهائي البطولة.

و يلتقيا الفائزان على المركزين الاول والثاني، بينما يلتقيا الخاسران على المركزين الثالث والرابع .