بعد أزمة مسلسل الملك..ياسين السقا: تعرضت للتنمر واتشتمت بأمي وأبويا”

/626157/بعد-أزمة-مسلسل-الملكياسين-السقا-تعرضت-للتنمر-واتشتمت-بأمي-وأبويا

أعرب ياسين أحمد السقا، عن إستيائه الشديد بعدما تعرض للتنمر من قبل رواد السوشيال ميديا، جراء قرار وقف عرض مسلسل الملك الذي يشارك في بطولته لأول مرة.

دوت الخليج يرصد لكم رد ياسين السقا على حالات التنمر التي تعرض لها، بعد دفاعه عن مسلسل الملك الذي يشارك في بطولته.

تعليق ياسين أحمد السقا بعد تعرضه للتنمر

نشر “ياسين”، عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلًا: " أنا في آخر 3 حاجات نشرتها، تعرضت لتنمر شديدجدًا، أنا متعود على ده وعمري مابرد على شخص معين، وعمري ماهرد على أي شخص ومش هدي الأهمية إني أرد عليه، اللي يعمل كده ده شخص حقود ربنا يسامحه".

وأوضح ياسين أحمد السقا، أن الخطأ لا يكون في التعبير عن الرأي وإنما في طريقة التعبير التي تصل أحيانًا إلى سب الوالدين فكتب: "مش عيب انك تقول رأيك، العيب إنك تشتم وتهين ناس بتتعب في شغلها".

وتابع: "أنا في آخر 3 أيام اتشتمت بأمي وأبويا، وللاسف جدي الله يرحمه، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يهدي كل مريض، وزي ماقولت ربنا مش هيضيع مجهودنا، مسلسل الملك، إن شاءالله".

مسلسل الملك

يذكر أنه، منذ طرح برومو مسلسل الملك وهو يتعرض للعديد من الانتقادات خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب عدم تناسب ملامح وملابس صناع العمل مع قصة المسلسل الحقيقية التي تعرض قصة "الملك أحمس" وبناءًا على ذلك قررت المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف مسلسل الملك لحين مراجعة السيناريو كاملًا.

الملك من بطولة عمرو يوسف وماجد المصري وصبا مبارك مأخوذ عن قصة "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ وسيناريو وحوار خالد دياب وشرين دياب.