تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى نائب رئيس حزب حماة الوطن

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تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ.

تنسيقية شباب الأحزب تنعي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي، لأسرة الفقيد، وحزب حماة الوطن، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

رئيس مجلس الشيوخ ينعي وفاة فاروق مجاهد

هذا وتوفى اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أمين أمانة محافظة القاهرة، اليوم، بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني، ونعي الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي، الفقيد داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

والجدير بالذكز أن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،قد نعي اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بالمجلس، مشاطرا اسرته الأحزان، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر و السلوان.

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كما نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة،والنائبة فيبي فوزي، وكيلا المجلس، وكذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، ونائبه المستشار عمرو يسري، أسرة النائب، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وكان حزب حماة وطن قدر أخطر رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق باختيار عضو المجلس، فاروق مجاهد شحاتة، ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، وعضو المجلس حاتم حشمت نائبًا له أما حزب التجمع فقد أخطر المجلس باختيار عضو مجلس الشيوخ، السيد عبد العال ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، بينما أخطره رئيس حزب الإصلاح والتنمية باختيار عضو المجلس، سلوى الحداد ممثلًا للهيئة البرلمانية وينوب عنها النائب سامح السادات فيما أخطره الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، باختيار عضو المجلس محمود سامي محمد ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب.

وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، يخطر رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابًة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث.