/626159/عبد-الواحد-السيد-يترشح-لانتخابات-الزمالك-المقبلة

ومن المفترض إقامة انتخابات القلعة البيضاء في شهر يوليو القادم وبعد نهاية أولمبياد طوكيو القادمة.

وأكد حارس الزمالك السابق أن تجربة الإعلام حاليا داخل قناة الزمالك جيدة للغاية ويفضل الاستمرار في العمل الإلامي والإداري فقط.

قناة الزمالك

ويرى عبد الواحد السيد أن العمل التدريبي غير مناسب له حاليا، بسبب دراسته بالإعلام حاليا.

قرار جديد بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

أكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن أنه سيتم تحمل كافة التكاليف حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، خاصة أنه هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما. فيما يخاطب اتحاد الكرة السبت المقبل، ويجري عددة اتصالات في دول اجانب للأتفاق مع طاقم حكام لإدارة مباراة القمة، بينما قرر مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة الدول التى تطبق تقنية الـvar فى الدوريات الخاصة بها من أجل تعيين حكام لمباريات الزمالك والأهلي، خاصة أن مباريات الدوري هذا الموسم تقام باستخدام تقنية حكم الفيديو.

عبد الواحد السيد

وفد يواجة اتحاد الكرة أزمة وذلك بسبب إجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول الأوربية الكبيرة بسبب إجراءات كورونا ، وبالتالي سيخاطب اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة العديد من الدول الأوروبية و الأسيوية لتعيين حكام أجانب تحسبا لرفض العديد من الدول الأوروبية إرسال حكامها بسبب كورونا وإجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن مباراة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة فى منافسات الدورى المصرى، ستقام فى موعدها المحدد يوم الأحد 18 أبريل الجارى باستاد القاهرة.

ومن ناحيه اخري قرر الاتحاد المصري لكرةالقدم برئاسة أحمد مجاهد زيادة المساهمة الشهرية لجمعية رعاية قدامى اللاعبين هذا الشهر بمقدار 100 ألف جنيه بمناسبة شهر رمضان المعظم، وكان الاتحاد المصري قد قرر زيادة مساهمته الشهرية للجمعية من 70 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

انتخابات الزمالك

والجدير بالذكر أن انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيرة جزر القمر والتي انتهت بنتيجة 4/0 مقابل لاشئ.