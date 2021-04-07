/626160/بعد-عرض-فيلم-تعالوا-إلى-مصر-خالد-النبوي-يوجه-رسالة-لصناع-العمل

نشر الفنان خالد النبوي صورة تجمعه مع صناع فيلم "تعالوا إلى مصر" وهما المخرج تامر عشري، المنتج محمد سعد، الموسيقار هشام خرما ومصممة الملابس ياسمين عيسى عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

دوت الخليج يرصد رسالة خالد النبوي تقديرًا لصناع عمل فيلم "تعالوا إلى مصر".

أرفق النبوي مع الصورة تعليقًا وجه فيه رسالة شكر وتقدير إلى صناع عمل فيلم "تعالوا إلى مصر"، الذي تم عرضه في موكب نقل المومياوات الملكية، قائلًا: "شكرًا لصناع فيلم تعالوا إلى مصر.. شكرًا للمنتج الواعي المحترف محمد سعدي، انبسط بالتعاون معاك.. شكرًا للمخرج الرائع والمتعاون تامر عشري.. شكرًا للمبدع الموهوب هشام خرما على الموسيقى الرائعة، شكرًا لمصممة الملابس الرائعة ياسمين عيسى".

فيلم تعالوا إلى مصر

حصدت احتفالية المومياوات الملكية لنقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة على اهتمام واسع من قبل الجمهور، وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مصر الحضارة"، وعرف الفنان خالد النبوي من خلاله الآثار المصرية واستعراض مجهودات الدولة لحفظ التراث والأبنية الأثرية.

خالد النبوي

وعلى الصعيد الآخر، يغيب الفنان خالد النبوي عن السباق الرمضاني هذا العام، ويذكر أنه شارك في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة خالد النبوي، ريهام حجاج، محمود حميدة، كريم قاسم ونسرين أمين، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.