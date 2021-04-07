العنصرية تسيطر علي كرة القدم بأوروبا

تذداد أحداث العنصرية في مباريات الساحرة المستديرة ولاعبي الفرق أصحاب البشرة السمراء، للتنمر من قبل الجمهور علي وسائل التواصل الإجتماعية، وداخل أرضية الملعب في أحداث المباريات بمختلف الطرق للعنصرية.

يتعرض لاعبي كرة القدم من مختلف الدول في مختلف الدوريات الأوروبية، للعنصرية من قبل الجمهور من خارج الملعب، او من داخل الملعب من قبل الحكام أو اللاعبين او الجهاز الفني، وسنستعرض أشهر اللقطاة التي تعرض لها بعض لاعبي الساحرة المستديرة، وردود أفعال كل منهم علي الألفاظ العنصرية.

الدوري الأسباني برشلونة وفياريال

تعرض البرازيلي دانيل ألفيش الظهير الأيمن لنادي برشلونة بالدوري الإسباني للعنصرية من قبل الجمهور، في مباراة الفريق مع فياريال في الدوري الممتاز لموسم 2014، وجاء رد فعل ألفيش من أقوي الردود علي تلك المواقف، حين كان يلعب الضربة الركنية للفريق تعرض من قبل الجمهور ببعض الألفاظ العنصرية والتي تجاهلها بكل برود أعصاب، حتي ألقي به بالموز من الجمهور فقام بتقشيرها وأكلها وألقي بلاقشرة علي الجمهور مرة أخري ولم يعطي لهم أي إهتمام.

فالنسيا وقادش بالدوري الإسباني

تعرض الفرنسي مختار دياكابي مدافع فريق فالنسيا الإسباني للعنصرية من قبل لاعب فريق قادش، في مباراة جمعت الفريقين في مطلع الأسبوع الجاري في لقاء الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني الممتاز، من خلال بعض الألفاظ العنصرية التي تلفظ بها لاعب قادش في كرة مشتركة بين اللاعبين في المباراة في الدقيقة 31، ليتركب دياكابي احداث المباراة وتوجه نحو لاعب قادش ويتحدث معه بقوية، ليتوجه له حكم المباراة ويشهر البطاقة الصفراء في وجه دياكابي.

تواصلة أحداث المباراة بعد البطاقة الصفراء، وخرج دياكابي من ملعب المباراة، للتوقف المباراة وخرج لاعبي الفريقين من المباراة تضامناً مع دياكابي بعد الكشف عما حدث من ألفاظ من لاعب قادش، وطلب اللاعب من لاعبي الفريقين من إستكمال المباراة بدونه.

ليفربول في دوري الأبطال

تعرض لاعبي فريق ليفربول ساديو ماني ونابي كيتا وأليكسندر أرنولد، للهجوم من قبل الجمهور، علي مواقع السوشيال ميديا أمس، بعد مباراة الفريق في دور الـ 8 من دوري الأبطال أمام ريال مدريد، من خلال تعليقات من قبل الجمهور بوضع رموز الموز والقرد علي منشور كيتا، وأرنولد، ووضع رمز الغوريلا علي منشور ساديو ماني بعد المباراة.

حل الصمت علي كيتا وأرنولد وماني، علي التعليقات الهجائية الرامزه للعنصرية، ونشر نادي ليفربول علي صفحتة الرسمية بيان بشأن ما حدث مع لاعبي الفريق من قبل الجمهور، بالوعد من قبل إدارة النادي بالوصول إلي حل لما حدث.