نجوم يفتقدهم رمضان 2021.. أبرزهم رجاء الجداوي 

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يُخيم الحزن على الوسط الفني، بالتزامن مع التحضيرات لاستقبال شهر رمضان الكريم، بسبب رحيل نجوم ومبدعون كبار خلال الفترة الماضية، أمتعونا بأعمالهم التي لازالت جزء لا يُستهان به من ذكرياتنا، حفروا أسمائهم في تاريخ الفن المصري وأضافوا له الكثير من الرقي.

دوت الخليج يرصد نجوم الفن الراحلون عن عالمنا ويغيبون عنا في رمضان المقبل وأبرز أعمالهم التي ستظل راسخة في قلوب الجمهور، حيث أخذ فيروس كورونا منهم الكثير على رأسهم الفنانة رجاء الجداوي التي أمتعتنا كثيرًا على مدار رحلة حياتها الفنية الزاخرة بالعديد من الأفلام والمسلسلات المختلفة.

عزت العلايلي

توفى الفنان عزت العلايلي في يوم 5 فبراير 2021، عن عمر ناهز 86 عامًا، على إثر أزمة صحية مفاجئة، ومن أبرز أعماله مسلسل "قيد عائلي"، "لقاء السحاب" و "نظرية الجوافة".

محمود ياسين

توفى النجم الكبير محمود ياسين يوم 14 أكتوبر 2020، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناة مع مرض الزهايمر، قدم لنا العديد من الأعمال الرائعة من أهمها: مسلسل "ماما في القسم" وفيلم "جدو حبيبي".

رجاء الجداوي

رحلت الفنانة القديرة رجاء الجدواي في 24 مايو 2020، عن عمر يناهز 82 عامًا، بداخل إحدى مستشفيات العزل بالإسمعالية بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل" النسيان".

حسن حسني

توفى نجم الكوميديا في 30 مايو 2020، عن عمر ناهز 83 عامًا، نتيجة لأزمة قلبية، ومن أعماله الدرامية الأخيرة مسلسل " الأب الروحي" ومسلسل "رحيم".

أحلام الجريتلي

رحلت الفنانة القديرة أحلام الجريتلي في 28 فبراير 2021، عن عمر يناهز 73 عام، إثر أزمة قلبية مفاجأة بعد عودتها للمنزل بعد انتهاءها من تصوير أحد أعمالها، ومن أبرز أعمالها مسلسل"الفتوة" ومسلسل "البرنس".

هادي الجيار

توفى نجم الدرما هادي الجيار يوم 10 يناير 2021، عن عمر ناهز 71 عام، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وكانت آخر أعماله مسلسل" شديد الخطورة".