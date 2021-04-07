القوى العاملة: 88.5 مليون جنيه مستحقات المصريين في الأردن

/626167/القوى-العاملة-885-مليون-جنيه-مستحقات-المصريين-في-الأردن

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، قام بتسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بالإضافة إلى مستحقات الضمان والمعاشات، وتحولات مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيًا.

وأوضح سعفان أن المستحقات بلغت 5 ملايين و637 ألفا و987 دولارًا، ما يوازي 88.5 مليون و572 ألفا و775 جنيهًا تقريبًا، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام.

متابعة مستحقات العمال

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب لكي يتابع مستحقات العمال الذين قاموا بتقديم شكواهم، وذلك في إطار الحفاظ على العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وقال المتحدث الرسمي: "بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد محمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، وأكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الثلاث الأولي من العام الجاري عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 58 منها 51 عقود عمل وتأشيرات تم اعتمادها، والباقي فرص عمل تم توفيرها بالداخل".

وأردف أن الملحق العمالي بسلطنة عمان، أكمل أنه خلال الفترة المشار إليها، تم حل 10 شكاوى وديًا لدى أصحاب الأعمال مقدمة من العمال، وإحالة 15 شكوى للقضاء و وزارة العمل الأردنية وذلك من 25 شكاوي مقدمة للمكتب.

وتابع أن المكتب أيضًا، قام بعمل 38 زيارة للجهات الحكومية لحل شكاوي العمال، و7 زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، و6 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، و3270 استشارة عمالية مقدمة للعمال ليصبح إجمالي اللقاءات والزيارات والاستشارات أثناء الفترة 3321 زيارة.