/626168/أشرف-حاتم-صحة-البرلمان-ستتابع-تطبيق-التأمين-الصحي-الشامل

قال النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أمال كبيرة معقودة لديه حول بناء الإنسان المصري، لافتا إلى أنه عندما يضع الإنسان خطط كبيره فإنه يحقق نصفها إو 70 في المائة منها، مشيرا إلى أن الجو العام في البلاد أصبح مهيئ لبناء الإنسان المصري.

ولفت أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، إلى أن بناء الإنسان المصري كان شعار حملته الإنتخابية و حملة الحزب ككل لإعادة بناء الإنسان المصري ،مضيفا “ أن خبرتي بالتعليم والصحة و المجالات الأخري ستساعدني في تحقيق هدف بناء الإنسان المصري” .

نظام التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال حواره مع موقع “دوت الخليج “ الاخباري، أن الدولة المصرية لديها منظومة طبية متكاملة تطلب إصلاح كامل للمنظومة، لذلك كان لابد أن يكون هناك نظام للتأمين الصحي الشامل ، مشيرا إلى أن المقصود بالشامل هو أن يشمل كافة العاملين بالمنظومة الطبية ككل وليس المواطن فقط.

تقييم تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد

وقال أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بعمل تقييم لتجربة التأمين الصحي الشامل فى محافظة بور سعيد، ثم بعد ذلك سيتم تقييم استعدادات المحافظات الآخري لمعرفة الاصلاحات المطلوبة فى القطاع بها، وذلك لدخولها المرحلة الأولي من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، لافتا إلى ضرورة أن يأخذ الطبيب الذي يعمل فى التأمين الصحي فى بور سعيد مقابل جيد لعمله بمنظومة التأمين الصحي الشامل ، خاصة وأن من يعمل فى المنظومة لا يعمل خارجها حتي وأن كان لديه عيادة خاصة فهي متعاقدة مع التأمين الصحي الشامل ،إذا هي منظومة صحية متكاملة تصلح مع إصلاح المنظومة.

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ولفت أشرف حاتم، إلى أنه لا يمكن القول بأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى بور سعيد بنسبة 100 فى المائه ، ولكن يمكن أن نقول أن بور سعيد الآن أفضل مما كانت عليه منذ عام، مشيرا إلى انه يمكن التعرف على النسبة من خلال تقيم لجنة الصحة بمجلس النواب لتطبيق المنظومة فى بور سعيد كما وعدنا رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي.