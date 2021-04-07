سواريز يهدد صدارة اتليتيكو مدريد للدوري الإسباني

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تزداد الإصابات في صفوف فريق أتليتيكو مدريد والغيابات، في الفترة الحالية، وفي المقابل يسترجع الفريق بعض الغيابات المهمه للفريق، والتي افتقد خدماتها في مباراة إشبيلية في الجولة الماضية لتنضم لصفوف الفريق في الجولة القادم أمام ريال بيتيس.

تعرض الأورجواني لويس سواريز لاعب الفريق الإسباني أتليتيكو مدريد، للإصابة بشد في عضلة الفخد في القدم اليسري، أثناء مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، ولم يوضح الجهاز الطبي مدة غيابه بعد عن صفوف الفريق.

تعرف علي إصابة لويس سواريز

يغيب لويس سواريز في مباراة الفريق القادمة أمام ريال بيتيس في لقاء الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بسبب الإنظارالخامس له في الدوري أمام إشبيلية في المباراة السابقة في الدوري، ليغيب عن صفوف الفريق مباراة وحيده، ويغيب ماركوس لويرنتي عن الفريق في المباراة أيضا، بسبب البطاقات المتراكمه عليه في الدوري.

اتليتيكو مدريد يستعيد بعض الغيابات

وحضر التدريبات الجماعية كل من جواو فيلكس والذي غاب عن مواجهة الفريق امام إشبيلية الماضية لمعاناته من كدمة، ويانيك كاراسكو والذي تخلف عن المباراة لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد، وستيفان سافيتش والذي كان يعاني من مشكلات بالمعدة الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يدفع المدرب دييجو سيميوني بالثلاثي أمام ريال بيتيس.

تنطلق صافرة بداية المباراة للفريق امام ريال بيتيس، الأحد القادم في الساعه التاسعه مساء ويشهد علي اللقاء ملعب بينيتو فيامارين.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق اتليتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 20 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 3 مباريات، سجل من خلالها 51 هدف، في حين تلقت شباكة 19 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق ريال بيتيس المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة، من أصل 29 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 14 انتصار، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 11 مباراة في هذا الموسم، سجل من خلالها 39 هدف، من أصل 42 هدف في هذا الموسم.