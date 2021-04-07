/626171/التالتة-تابتة-لثالث-مرة-أحمد-فتحي-يقترب-من-ارتداء-قميص-الزمالك

رغم مسيرة أحمد فتحي نجم الأهلي السابق وبيراميدزالحالي، الحافلة بالبطولات التي احرزها داخل جدران القلعة الحمراء وحصده العديد من الألقاب، بيما اطلق عليه جماهير المارد الأحمر" قلب الأسد"و"الجوكر" إللي انه قد غدر بالجماهير والنادي من أجل المصلحة الشخصية ولصالح المال.

أحمد فتحي لا أحد ينسى هدفه المميز في مرمى طلائع الجيش وصواريخه التي دمرت مرمى الترجي والزمالك وعرضياته التي مهدت الطريق أمام المهاجمين في الإسماعيلي وقتاله من أجل قميص منتخب مصر.

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فشل أحمد فتحي لاعب بيراميدز للأنتقال إلي صفوف فريق الزمالك في ثلاث مرات الأول عندما كان لاعب في نادي الإسماعيلي وحدث اتصال تلفوني من مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق.

المرة الثانية عندما اعلن مرتضي منصور ان هناك صفقة القرن ستنضم إلي القلعة البيضاء، ولكن حينها فشلت الأنتقالات، بينما المرة الأخيرة هي ان إدارة بيراميدزالتخلص من أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، وذلك بعد طلب المدرب الأرجنتيني أروابارينا عدم الفائدة من اللاعب، والاعتماد على أحمد توفيق وعمر جابر في هذا المركز.

وجاء طلب الحصول على "الونش" بعد موافقة المدير الفني للفريق أروابارينا، وطلب التعاقد مع لاعب سوبر بديل لأسامة جلال والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الرجاء المغربي الماضية، وسوف يغيب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع على الأقل.

الجدير بالذك رأن اخر مواجهات فريق بيراميدز كانت أمام فريق الرجاء والتي انتهت بخسارة الفريق بنتيجة 2/0.

موعد مباراة بيراميدز

فيما يستعد الفريق لمباراته العودة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن يرفض أحمد فتحي رفض الصفقة لتبادلية، ويطلب الحصول على الإستغناء النهائي من الفريق نظرا لتاريخة الكبير في الملاعب المصرية ومع المنتخبات، ويرى أن تاريخة لا يسمح بحدوث هذا الأمر.