/626173/ملوك-المليارديرات-تعرف-على-أغنى-أغنياء-العالم-في-2021

تصدر الحديث عن قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء العالم، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث نشرت المجلة الأمريكية، تصنيفها السنوي للعام الجاري 2021.

وواصل "ملوك المليارديرات" بيزوس وإيلون ماسك، قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث انضم إلى القائمة للعام الحالي قرابة 500 اسم جديد رغم ظروف جائحة فيروس كورونا الفتاك وتداعياتها الاقتصادية على العالم.

بينما ارتفع إجمالي مبالغ أصحاب المليارات حول العالم في القائمة، إلى 2755 ملياردير، حيث تبلغ قيمة ثرواتهم حوالي 13.1 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 8 تريليونات دولار عن مجموع ثروات قائمة العام الماضي 2020.

جيف بيزوس

فيما اعتلى جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمازون، قائمة أغنى أغنياء العالم في القائمة هذا العام، وبلغت القيمة الإجمالية لثروته 177 مليار دولار هذا العام، مقابل 113 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وذلك بزيادة قدرها 64 مليار دولار، بعد ارتفاع أسعار أسهم شركة أمازون.

إيلون ماسك

مؤسس مجموعة تسلا الألمانية، إيلون ماسك، قفز هذا العام إلى المركز الثاني حيث كان في السابق بالمركز رقم 31 في 2020.

وتضاعفت ثروة ماسك بمقدار ستة أضعاف، في عامين فقط مسجلة في 2021، 151 مليار دولار أمريكي، حيث يرجع هذا التقدم إلى الأرباح الضخمة التي حققتها المؤسسة الخاصة به في نهاية عام 2020، وبالتالي نتج عنها صعود أسهمها في البورصات العالمية بصورة صاروخية بلغت 750 في المائة في يناير من العام الحالي.

الفرنسى بيرنارد رينو

المركز الثالث في قائمة الأغنى في العالم كان لصالح الفرنسي بيرنارد رينو، والبالغ حجم ثروة عائلته 150 مليار دولار.

رئيس مايكروسوف ومؤسس فيسبوك

وبعد رينو، جاء رئيس مايكروسوفت الأمريكي بيل جيتس، بثروة قدرها 124 مليار دولار أمام في المركز الخامس حل مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" والمقدرة ثروته بحوالي 97 مليار دولار.

ترامب في القائمة

فيما تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قرابة 300 مركزًا على القائمة، وذلك بعد أن انخفضت ثروته بأكثر من مليار دولار خلال سنواته الأربع في المنصب.

واحتل ترامب المرتبة 1299 على القائمة بقيمة ثروة تقدر بحوالي 2.4 مليار دولار، في تراجع من المرتبة 1001 في العام الماضي، حيث كانت القائمة أعلنت في عام 2017، أن صافي ثروة الرئيس الأميركي السابق عندما تولى منصبه، كان 3.5 مليار دولار.