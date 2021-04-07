جدة - نرمين السيد - والتقى شكرى، بعدد من القادة اللبنانيين على رأسهم الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية اللبنانى شربل وهبة، حيث تأتى تلك الزيارة للتأكيد على دعم مصر للبنان وشعبه الشقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى يختتم زيارته الرسمية للبنان بلقاء سعد الحريرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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