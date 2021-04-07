مصر تشارك فى أعمال الدورة التاسعة عشر للمجلس الوزارى D-8

جدة - نرمين السيد - شارك السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف، نيابةً عن الوزير سامح شكرى،اليوم الاربعاء، فى أعمال الدورة التاسعة عشر للمجلس الوزارى لمنظمة الدول الثمانى للتعاون الاقتصادى "D-8"، والتى عُقدت عبر وسائل الاتصال المرئى.





خلال مداخلته، أكد السفير أبو عيش على اهتمام مصر بتعزيز أطر التعاون مع المنظمة وتعضيد دورها على المستوى الإقليمى والدولى، والعمل على تعزيز حجم التجارة البينية فى إطارها، لاسيما مع ما خلفته جائحة كورونا من تداعيات سلبية على الاقتصاديات العالمية.

كما استعرض الجهود المصرية لمكافحة التداعيات الناجمة عن الجائحة، مشيرًا إلى حزمة المساعدات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية لتخفيف تلك التداعيات عن كاهل المواطن المصرى.

هذا، ومن المقرر أن تستضيف بنجلاديش، عبر وسائل الاتصال المرئى، القمة العاشرة للمنظمة، والتى ستعقد غدًا 8 أبريل الجارى، ومن المتوقع أن تشهد اعتماد خارطة الطريق العشرية للمنظمة (2020-2030)، والتى تهدف إلى توثيق التعاون بين دولها الأعضاء فى مجالات التجارة والزراعة والأمن الغذائى، والتعاون الصناعى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والطاقة، والنقل والاتصال، والسياحة، وكذا تعزيز إدماج القطاع الخاص.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس المنظمة عام 1997 وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها فى الاقتصاد العالمى، وتنويع وخلق فرص جديدة فى العلاقات التجارية بينها، حيث تتنوع مجالات التعاون لتشمل قطاعات التجارة والصناعة والمالية، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة والأمن الغذائى، والطاقة، والصحة، والسياحة، والنقل والربط والطيران المدنى والشحن البحرى.