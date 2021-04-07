صور.. عبد الغفار يتفقد مبنى وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة 

جدة - نرمين السيد - واستهل عبدالغفار جولته التفقدية بمتابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية لمبنى الوزارة الجديد، كما اطلع على تجهيزات مكاتب الموظفين وتابع أعمال فرش المكاتب والتشطيبات النهائية، تمهيدا لاستقبال الموظفين وبدء العمل فى المبنى.

واستمع الوزير لعرض تفصيلى قدمه الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول خطة تسكين الموظفين فى مكاتبهم الجديدة، موضحا أن المبنى يستوعب نحو 1450 موظفا.

ووجه وزير التعليم العالى بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للانتهاء من كافة التجهيزات، مشيدا بالمجهود المبذول من قبل القائمين على المشروع، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للموظفين للمبنى قبل موعد الانتقال الرسمى المحدد لهم، للوقوف على الصعوبات التى قد تواجههم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية كل من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجى، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير التحول الرقمى، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، وعاطف عيسى رئيس قطاع مكتب الوزير، وأحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار.