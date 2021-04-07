صور .. تفاصيل افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الوثائق المؤمنة

جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع إلى أن يكون «المُجمع» أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدى لإحساس المواطن بتغيير فى شكل الخدمات بشكل عام وميسر.
وسيعمل المشروع على تنفيذ «الحوكمة»، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.
ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.
ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.
وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته إن الهدف من المجمع منع الفساد وحوكمة الأنظمة، مؤكدًا أن التعديات على أراضى الدولة كانت كبيرة بسبب صعوبة تأمين الوثائق، لكن الآن نعمل على توثيق وثائق أراضى الدولة، ولن يتم التعدى على تلك الأراضى".
وتابع: "نجابه حاليًا عمليات الاختراق من خلال منع دخول المنتجات والمواد خطرة على الدولة من خلال الجمارك، فالأوراق سهل التلاعب بها، لكن الوثائق المؤمنة ستصعب ذلك".
وأشار إلى أن تكلفة إقامة المجمع قد يقترب ثمنه من مليار دولار، هذا رقم كبير ولكن هذا التكامل لا يتواجد سوى فى عدد قليل جدًا من الدول، موضحًا "نبنى دولة جديدة كل يوم نقدر نفتتح مشروع جديد لكن أنتم صعبانين عليا".
وقال الرئيس السيسى: خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة، "لن أنسى توجه الشكر للعاملين بالمجمع.. من فضلكم لا تنسوا أن التطور العلمى لا يتوقف، فلا يجب التوقف عند ما توصلنا إليه، وأتمنى أن تكون عيننا على التطور والتحديث الدائم".
وأضاف: "مكافحة الفساد ليست بإرادة الدولة فقط، بل يجب على الجميع المشاركة فيه، كنا نقول إننا نضيع جهد كبير ومبنحققش الهدف المطلوب فى ملف مكافحة الفساد، لكن الهدف من المجمع هو تعظيم موارد الدولة بمنع فكرة التهرب من الإلتزامات".
وتابع: "القضية ليست فقط فى وزارة المالية هى الحماية من التهرب، فالمجمع سيضيف لبنة فى الثقة فى الدولة، بأن يكون معدل الأمان فى الوثائق بنسبة 99.9%، أى يصعب أو يستحيل أن تكون الوثائق مزورة فيما بعد".
كما تطرق الرئيس إلى الربط التاريخى بين مصر وإثيوبيا، قائلا: "انتوا مشوفتوش مواجهة 1967 تكلفتها إيه؟ التعاون والاتفاق دائمًا يكون أفضل.. لذلك نتعاون مع الأشقاء فى السودان ونتحرك وفق القانون الدولى فى هذا الأمر".
وأضاف: "لمست خلال السنوات بأن الرأى العام الإثيوبى يرى أن مياهه تذهب إلى مصر.. وأقول اللى أنزل المياه هناك ربنا واللى جاب لنا الميه ربنا.. واللى عمله ربنا ميغيروش البشر".
واختتم الرئيس كلمته فى هذا الشأن قائلاً: "فى النهاية أقول بلاش نصل لمرحلة إنك تمس نقطة مياه.. لأن الخيارات كلها متاحة".
وقال الرئيس السيسى: "موقفنا من هذا المشروع موقف مشرف جدًا، لقد احترمنا رغبة الشعوب بأن يكون لديها مشروعات تنموية".
وتابع: "خطاب رئيس الوزراء الإثيوبى هنا فى القاهرة يجب أن يظهر فى الإعلام هناك، أنا مبغيرش كلامى.. ولكن رد فعل الأشقاء هناك وتعنتهم لم يكن جيدًا".
وأكد الرئيس السيسى أن الدولة المصرية تتحرك فى جميع الاتجاهات لتلبية احتياجات المواطنين، من خلال الإعداد الجيد وعدم إلقاء اللوم على الآخرين، قائلاً: "أنا مبتكلمش كتير.. نقطة المياه مش هنسيبها".
وتابع: "أرى هناك قلقًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا قلق مشروع فأنا أيضًا قلقان على بلدى لأنى مسؤول عنها.. ولكن يا ترى كل واحد قلقان على المياه حريص عليها؟" مضيفا: "أنا قلقان على المياه من 2011".
واختتم الرئيس كلمته فى هذا الشأن قائلا: "فى النهاية أقول بلاش نصل لمرحلة إنك تمس نقطة مياه.. لأن الخيارات كلها متاحة".
وأهدى كوادر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية الرئيس عبد الفتاح السيسى هدية تذكارية بمناسبة افتتاحه مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، اليوم الأربعاء.
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