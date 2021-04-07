عاجل.. السيسى: مجمع الوثائق المؤمنة يمثل قيمة كبيرة لدعم التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه سعد اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مشيرا إلى أنه يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة.





وكتب الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سعدت اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة".

ويهدف المشروع إلى أن يكون «المُجمع» أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدى لإحساس المواطن بتغيير فى شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

وسيعمل المشروع على تنفيذ «الحوكمة»، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.

ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.