كاتب إماراتى يشيد بالتقدم المصرى وإصرار وعزيمة المصريين

جدة - نرمين السيد - صرح الكاتب والإعلامى الإماراتى سعيد عبد الله الخورى، أن مصر لها تجربة رائدة في مجال ريادة الأعمال والتنمية والتطوير، فما قامت به مصر على مدار السنوات القليلة الماضية لم تستطع دولة أن تقدمه أو تقوم به ذلك لأن مصر بها طاقات وهمم قوية وبها مقومات بشرية لديها القدرة على البناء والإنجاز والنجاح.





وقال الكاتب والإعلامى سعيد عبد الله الخورى أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة العربية وهى فخر لكل عربى ومصرى فالمشاهد المتتالية من النجاحات المستمرة لمصر في مشاريعها وبنيتها التحتية، جعلت الكثير ينظر لها بإعتبارها تجربة يجب أن تقلد بسبب قوتها وصلابتها أمام العراقيل والتحديات.

وأضاف سعيد عبد الله الخورى أن العلاقات بين مصر والامارات علاقات تاريخية، تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف مشتركة ترسخ الأمن العربي والإقليمي.

وأشاد الإعلامى سعيد عبد الله الخورى، بالطفرة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: أن العالم بأسره ينظر للتجربة المصرية بعين الفخر خاصة الإصلاح الاقتصادي وهو درس كبير لدول كثيرة من أجل الخروج من أزماتها، مؤكدا أن نظرة العالم لمصر أنها تشهد نهضة غير مسبوقة، وهذا ليس بجديد على المصريين لأن الإبداع أبرز سماتهم.

وأكد سعيد عبد الله الخورى أن الرئيس يبني ويعمر بقوة وعزيمة الأبطال ويمتلك إرادة حديدية نابعة من إيمانه الشديد بوضع مصر في المكان الذي يليق بحضارتها ومكانتها.

وأشار الخورى أن فكرة غزو الصحراء وإعادة توزيع السكان بدلا من تركزهم فى منطقة الوادى والدلتا، فكرة فاقت نتائجها المتوقعة أي حدود فالرئيس السيسى أبدع في بناء مصر الحديثة القائمة على العمل والبناء والمجد اللا محدود والتحول المدروس الى دولة الحضارة الحقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معانى ومفردات.

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