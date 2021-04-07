وزيرة الهجرة: نسعى لتعزيز أدواتنا لتحقيق تواصل دائم مع المصريين بالخارج

شارك فى الندوة، وفقا لبيان صحفى، كل من الإعلامى محمد شردى، والإعلامية إيمان الحصرى والمهندس وليد حجاج المتخصص فى أمن المعلومات، والدكتورة أمل الغزاوى عميدة المعهد الكندى العالى للإعلام، وشيرين عويس من شباب المصريين بالخارج.
من ناحيتها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الشكر للدكتورة أمل الغزاوى عميدة المعهد الكندى العالى للإعلام، لتسليط الضوء على تجربة وزارة الهجرة كأول جهة حكومية تستخدم تطبيق clubhouse ، فى محاولة للاعتماد على كل ما يطرأ من تطور تكنولوجى فى وسائل التواصل الاجتماعى، واستخدامها فى التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.
واستعرضت وزيرة الهجرة خلال كلمتها ما استطاعت الوزارة الاستفادة منه من خلال استخدام تطبيق clubhouse وغيره من الوسائل التكنولوجية فى التواصل مع مواطنينا بالخارج، قائلة إن التطبيق وكل التطورات التكنولوجية حديثا أتاحت لنا فرصة للتحدث مع شرائح كثيرة من المصريين بالخارج، والاستماع لكل ما يطرحونه من موضوعات وأفكار، وساعد المصريين بالخارج فى أن يصل صوتهم بشكل أكبر للدولة المصرية الحريصة على فتح مسارات للحوار الدائم مع مواطنيها فى كل دول العالم، والاستفادة من تواجد المصريين فى مجتمعات أجنبية للترويج لصورة مصر خارجيا والتصدى لما يروج من شائعات مغرضة.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن ما يحدث من نقاشات مفتوحة، نتج عنه عدد من الأفكار والأطروحات الهامة فى عدد من الملفات جاء على إثرها طرح مبادرات وأنشطة تستهدف تطبيق هذه الرؤى، كان آخرها إطلاق مبادرة "بيتك ومكانك" التى أطلقتها وزيرة الهجرة خلال مشاركتها بندوة افتراضية مع رواد أعمال مصريين بالخارج، لمساعدة المصريين بالخارج العائدين لمصر فى التواصل مع الجهات المختلفة فى الدولة حسب تخصصاتهم ووفقًا لاحتياجات هذه الجهات، وإفادتها بالخبرات التى اكتسبوها خلال فترة عملهم فى الخارج، ما يدعم رؤية القيادة السياسية فى الانطلاق بمصر لمستقبل أرحب بعقول أبنائها وخبرات شبابها بالداخل والخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى حرصها الدائم على تلبية دعوة المصريين بالخارج للمشاركة فى مختلف الفعاليات على غرف تطبيق clubhouse وغيره من الوسائط التكنولوجية، باعتبارها أحدث أدوات وزارة الهجرة فى التواصل معهم، كى تستمع بشكل مباشر لكل ما يثار من استفسارات أو تساؤلات حول موضوعات بعينها، والرد عليها فى حينه، كذلك الإشارة لكل ما تقوم به الوزارة من فعاليات وأنشطة تخدم مصالح المصريين بالخارج وتلبى احتياجاتهم، بالإضافة لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية خلال تلك المرحلة الراهنة.
وذكرت وزيرة الهجرة خلال كلمتها، أن أحد مكتسبات مشاركتها بإحدى الغرف على تطبيق clubhouse، والتى تعرفت فيها على مواطنة مصرية تعيش باسكتلندا، لبت طلب الوزيرة لمساعدة أحد أبناء المصريين تعرض لوعكة صحية خلال تواجده فى اسكتلندا، وقدمت له جميع الخدمات، كما زارته فى المستشفى وقدمت موافقتها للمستشفى لاستضافته فى بيتها حتى تفتح الدولة خطوط الطيران.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة لا يقتصر عملها فى التواصل مع المصريين بالخارج على وسائل التواصل الاجتماعى فحسب، إنما لدى الوزارة غرفة عمليات وقسم الشكاوى يعمل على مدار الساعة لتلقى طلبات وشكاوى المصريين بالخارج، والتواصل مع الجهات المعنية للإسراع فى أى من المشكلات التى قد يتعرض لها المواطن المصرى بالخارج، وهذا ما يزيد من ثقة المواطن فى دولته.
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