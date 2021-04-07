وزيرة الهجرة تستعرض تجربة التواصل مع المصريين بالخارج عبر ”clubhouse” بندوة...

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر تطبيق زووم بندوة المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث (إعلام cic)، لاستعراض تجربة وزارة الهجرة في استخدام مختلف التقنيات الحديثة للتواصل مع المصريين بالخارج، وآخرها تطبيقclubhouse، والاعتماد عليه كوسيلة جديدة تضاف لمنصات الوزارة في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.

شارك في الندوة كل من الإعلامي محمد شردي، والإعلامية إيمان الحصري والمهندس وليد حجاج المتخصص في أمن المعلومات، والدكتورة أمل الغزاوي عميدة المعهد الكندي العالي للإعلام، وشيرين عويس من شباب المصريين بالخارج.

من ناحيتها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الشكر للدكتورة أمل الغزاوي عميدة المعهد الكندي العالي للإعلام، لتسليط الضوء على تجربة وزارة الهجرة كأول جهة حكومية تستخدم تطبيق clubhouse ، في محاولة للاعتماد على كل ما يطرأ من تطور تكنولوجي في وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.