إشادات دولية لجهود مصر في تعويم السفينة الجانحة.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول إشادات دولية بـ جهود مصر، بسبب تعويم السفينة الجانحة بـ قناة السويس .

وقال المركز إن مصر تلقت إشادات دولية عديدة بـ جهود مصر إثر تمكنها من إعادة الاستقرار للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد بفضل جهودها في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفرجيفن" التي أعاقت الملاحة في أهم ممر ملاحي في العالم 6 أيام متتالية.

وأضاف المركز إن العالم اعتبر عملية التعويم بمثابة الإنجاز الذي سيظل محفورًا في صفحات التاريخ هيئة قناة السويس.

وأفاد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي نبارك لمصر والعالم التعويم الناجح لسفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس ، وهذا عمل مثير للإعجاب لكل من ساهم فيه.

كما قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة: نبارك لمصر تحرير سفينة ايفر جيفن وفتح قناة السويس كما تفخر الرايات المتحدة بشراكتها مع مصر في العديد من المجالات ، بما في ذلك تأمين الممرات المائية في العالم والموارد العالمية المشتركة .

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون نهنيئ السلطات المصرية بجهودها الجبارة في تعويم حاملة الحاويات لما في لذلك من أهمية في استعادة حركة التجارة والملاحة في القناة الأمر الذي تاكدت أهميته خلال الايام الماضية.