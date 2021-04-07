/626164/أشرف-حاتم-يقترح-تطعيم--أعضاء-الحكومة-والنواب-أمام-المواطن-بلقاح-كرونا-فيديو

أقترح النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تطعيم الحكومة والنواب وعدد من الشخصيات العامة، اللذين لم يصابوا بفيروس كرونا باللقاح الفيروس أمام المواطنين، مؤكدا على أن هذا الطريقة الأكثر فعالية لطمئنة المواطنين لأخذ اللقاح دون قلق حيال آثاره الجانبية، على خطى ما فعله الرئيس الأمريكي جو بايدن فى الولايات المتحدة الأمريكية وما فعلته ملكة أنجلتر الملكة اليزابيث صاحبة 100 عام انجلترا البالغة مائة عام حيث اخذت اللقاح امام المواطنين.

أشرف حاتم:

وأضاف الدكتور أشرف حاتم عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج”، أنه على مجلس النواب بكامله أن يأخذ صور أثناء أخذ اللقاح، إضافة إلى أصحاب الرأي وبعض الشخصيات العامة التي يسلط عليها الضوء، مشيرا إلى ما قام به الأمير محمد بن سلمان الذي أخذ اللقاح ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

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ولفت الدكتور أشرف حاتم فى حواره مع موقع دوت الخليج إلى أن الحق فى الصحة من أهم حقوق الانسان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي داثما ما يؤكد على الحقوق المختلفة التي يتمتع بها الانسان المصري مثل الحق فى التعليم والثقافة وعيش حياة كريمة وليس فقط الحق السياسي، مؤكدا على أن مصر لديها منظومة صحية منذ مدة طويلة، ولكنها واجهت بعض المشاكل بسبب زيادة النسل والذي ترتب عليه زيادة متطلبات الشعب فى كل الخدمات لا سيما الصحية منها.

المبادرات الرئاسية لتطوير القطاع الصحي

ولفت النائب أشرف حاتم إلى المبادرات الصحية التي تطلقها الرئاسة المصرية للنهوض بالقطاع الصحي ، مثل 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي ، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى بعض محافظات المرحلة الأولي، لافتا إلى أن التأمين الصحي حلم لجميع العاملين بالقطاع الصحي ،مشيرا إلى أن النظام التأمين الصحي الشمل يهدف إلى أن تتولي تكاليف الخدمات الطبية هيئة واحدة بعينها، على أن يحصل المواطن على هذه الخدمة من بطاقة الرقم القومي والمركز المسجل عليه.

خدمة المواطنين من مجال آخر

وقال النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمدجلس النواب ، أنه لم يكن ينوي الترشح لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه يفضل خدمة المواطنين من واقع الخدمة الانسانية ، ولكنة الآن أصبح يطلبها من المسئولين وأصبح يخدم المواطنين من ناحية أخري غير الصحية .