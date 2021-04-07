/626166/نشوى-مصطفى-تهاجم-حملة-نتفرج-بعدها-نحكم-الجمهور-صعب-تضحك-عليه

اشترك عدد من الفنانين في حملة أطلقها المخرج عمرو سلامة مؤخرًا بعنوان "نتفرج وبعد كده نحكم" لدعم مسلسل الملك الذي كان من المقرر عرضه في رمضان هذا العام.

دوت الخليج يرصد رد فعل الجمهور على تلك الجملة التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤخرًا، ورد عدد من نجوم الفن على الحملة بهشتاج جديد يحمل عنوان “الجمهورعايز كدة”.

نشوى مصطفي تهاجم حملة نتفرج وبعدين نحكم

ردت نشوى مصطفى، على حملة نتفرق وبعدين نحكم بالهشتاج الجديد الجمهور عايز كدة، من خلال حسابها على موقع “فيس بوك”، مطالبة المشاركين في الحملة الالتزام بالصمت واحترام الجمهور قائلة: "شوية صمت هيكون في مصلحتنا أكتر، شوية ذكاء، شوية إحترام لمستهلك سلعتك، المستهلك بتاع النهاردة صعب تضحك عليه وتبيع له بضاعة فيها عيوب ببساطة لأن المستورد قدام عينه ليل ونهار وأنتم عارفين المستورد، الخواجة مابيهزرش والشغل عنده بيتوزن بميزان دهب، مفيش قدامك غير الجودة".

وأوضحت “:مصطفى”، أن التزاحم الدرامي الرمضاني لهذا العالم جعل المنافسة تشتد وتقوي وفي النهاية تبقى الساحة للاكثر تفوقًا واجتهادًا دون الاعتماد على واسطة أو مجاملة أومحسوبية.

إيقاف مسلسل الملك

كانت قد قررت المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف عرض مسلسل الملك لحين مراجعة السيناريو كاملًا بموضوعية ومهنية، وأتى ذلك بعد معارضة رواد السوشيال ميديا لملابس الأبطال وعدم ملائمة الديكور مع قصة الملك أحمس.

تفاصيل الصراع بين نشوى مصطفي وميار الببلاوي

يذكر أن نشوى مصطفي نشب بينها وبين الفنانة ميار الببلاوي خلاف مؤخرًا بشأن إعلان الأخيرة بمشاركتها في مسلسل "أهل الوادي"، المقرر عرضه في رمضان هذا العام.

هاجمت نشوى مصطفي بسبب تعارض تصريحات “الببلاوي” مع أفعالها، حيث خرجت في العام الماضي لتؤكد أن شهر رمضان للعبادة فقط، إلا أن هذا العام تعتبر ضمن المشاركين في الماراثون الدرامي لعام 2021.