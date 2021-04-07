/626172/أميرة-العادلي-تعلن-ختام-ورش-عمل-خلي-صوتك-دائما-مسموع-بالقليوبية-غدا

تعقد النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الخميس، الجلسة الختامية لورشة عمل تحت عنوان «خلى صوتك دايما مسموع» بمشاركة 100 من شباب محافظة القليوبية بمدينة بنها.

خلي صوتك مسموع

ويشارك في الجلسة الختامية الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والنائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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وتتضمن الورشة 4 محاور عن مشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ودورها في مواجهة البطالة وتحقيق التنمية ،ودور الشباب والرياضة في التنمية الذاتية والاقتصادية للشباب، ودور الشباب الجامعي في عملية التطوير المجتمعي وتحقيق التنمية، وأخيرا محور القطاع الصحي من منظور الشباب تحديات وفرص.

بروتوكول تعاون مع شركة ويليس تور واتسون

وتجدر الإشارة إلى ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تواصل تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين شركة ويلس تاورز واتسون، لتقييم وتطوير كوادر التنسيقية.

وتجري التنسيقية الاختبارات الالكترونية الشخصية المطلوبة للأعضاء بهدف قياس القدرات والمهارات المختلفة الخاصة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد وقعت، بروتوكولا للتعاون والشراكة لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

وتتم عملية التقييم لأعضاء التنسيقية من خلال استخدام أداة تقييم Saville العالمية وهي مجموعة من الاختبارات المتقدمة، تستخدم في توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولي المناصب القيادية المستقبلية.

تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ.

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تنسيقية شباب الأحزب تنعي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي، لأسرة الفقيد، وحزب حماة الوطن، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

هذا وتوفى اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أمين أمانة محافظة القاهرة، اليوم، بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني، ونعي الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي، الفقيد داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوا