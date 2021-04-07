روان بن حسين : "غلطت بحق طليقي وندمانة"

تعرضت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين لأزمة نفسية بعد معرفتها خيانة زوجها محمد يوسف المقرفي، موضحة أنها خضعت لعلاج نفسي بسبب زوجها، واصفة إياه بالمريض النفسي، حتي أعلنت خبر طلاقها منه.

أثارت "روان" جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر محرك البحث الشهير “جوجل”، وذلك بعد اعترافها بخطأها وشعورها بالندم لما بدر منها تجاه والد ابنتها.

روان بن حسين تعتذر لطليقها

دوت الخليج يرصد تفاصيل قصة اعتذار روان بن حسين لطليقها، بعدما باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتزرت روان لأنها تحدثت عن والد ابنتها بهذه الطريقة، متراجعة عن ما قالته بشأنه، مؤكدة أنه شخص رائع و تشتاق لوجودة قائلة: " مشاعري ملخبطة أول مره احس بشعور الفراغ الي ابو بنتي خلاه ، لانه السنة الي فاتت كلها في عندي ابوي لما انفصلت عن ابو بنتي ترك شغله وراح لدبي".

الجمهور يهاجم روان بن حسين

أعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من اعتذار روان بن حسين لطليقها، حيث جاء في بعض التعليقات: "كيف تعتذر من واحد ناقل لها أمراض جنسيه والله ما نعرف هذي ايش تبغا بالضبط مره تسب مره تمدح مره تعتذر انا اقول لو تحتفظين بحياتك الشخصية لنفسك افضل لان اللي يشوف كلامك بيقول تناقض ومحد مصدقك على كذا".

ألقت "روان بن حسين" اللوم علي نفسها أيضًا لما بدر منها خلال الفترة الأخيرة والظلم الذي أوقعت نفسها فيه، موضحة أنها تغيرت كثيرًا بعد أنفصالها عن زوجها، و أنها كلما رأت ابنتها تكبر أمامها تشعر بالنضج أكثر مما سبق.