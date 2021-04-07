/626175/نجم-الأهلي-يغادر-التدريبات-بعد-تعرضه-للإصابة-تفاصيل

تعرض والتر بواليا لاعب النادي الأهلي لكدمة قوية في القدم استدعت خروجه من التقسيمة التي أجراها المدير الفني بيتسو موسيماني، في نهاية المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

ولم يستكمل بواليا الشوط الثاني من التقسيمة حيث غادر الملعب وخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وخضع بواليا لجلسة علاج طبيعي واستشفاء للتخفيف من آلام الكدمة التي تعرض لها في القدم.

وكان قد أجرى موسيماني المدير الفني للفريق أكثر من تقسيمة قوية بين اللاعبين ضمن فقرات المران الجماعي.

وبعد ذلك أنهى موسيماني فقرات المران بتقسيمة أخرى بين فريقين بطول الملعب استمرت لمدة ربع الساعة، وركز خلالها على توجيه تعليمات محددة للاعبي الوسط والهجوم في الفريقين.

وقبل انطلاق مران الأهلي حرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، شرح خلالها عددًا من الجوانب الفنية الخاصة بفريق سيمبا التنزاني وطريقة أدائه في الحالتين الهجومية والدفاعية، وذلك من خلال مجموعة من اللقطات المجمعة لمباريات الفريق التنزاني.

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والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الأيجابي 2/2 وأحرز الاهداف كل من برد بانون وياسر إبراهيم لاعب الفريق.

ترتيب مجموعة الاهلي

رتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

فيما أن هذه النتيجة يصبح رصيد الاهلي 8 نقاط ويتأهل رسميا إلى الدور التالي وهو الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا بعد احرازه المركز الثاني في مجموعته ويتبقى له مباراة وحيدة أمام نادي سيبما التنزاني إلا انها لن تغير من وضعه في المجموعة حيث تأهل ايضا النادي التنزاني بعد فوز على فيتا كلوب.

والجدير بالذكر أن فاز الأهلي علي فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، واحرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر بينما أحرز الهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90