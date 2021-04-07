/626176/زيزو-يشتبك-مع-المدير-المالي-للزمالك-ويخضع-لجراحة-عاجلة
الأزمات مستمرة داخل نادي الزمالك، ولكن حاليا وصل الأمر إلي مشاجرة كبيرة بين المدير المالي للقلعة البيضاء، ومدلك الفريق.
بداية الأزمة حدثت عندما ذهب مدلك الفريق الأول بالنادي عبد العزيز حمدي إلي مكتب المدير المالي محمد بدر، من أجل الاستفسار عن راتب شهر مارس المنتهي.
وبعد ذلك حدثت مشادة عنيفة بين الثنائي بسبب مطالبة مدلك الفريق الحصول على المستحقات المتأخرة، بسبب حديث محمد بدر بأن الأجور تم صرفها وهو ما أغضب الآخر، وقام بالتعدي عليه لفظيا وجسديا، ويلحق به الأضرار.
وتعرض محمد بدر إلي كسر من الدرجة لاأولى في عظمة الترقوة، وتم ذهابة إلي المستشفي من أجل إجراء عملية عاجلة، بسبب ما بدر من مدلك الفريق عبد العزيز حمدي.
وقررت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك فتح تحقيق عاجل من أجل معرفة أسباب حدوث هذا الأمر ومحاسبة المخطئين.
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