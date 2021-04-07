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بالصور..بعد لقائها مع ريهام سعيد "دليله" تتعاقد مع "بولاريس" وليد توفيق

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حسن سند 0 تبليغ

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في أجواء احتفالية قامت المطربة الشابة "دليلة" بالتعاقد مع شركة "بولاريس" للمنتج وليد توفيق على أن يقوم بأنتاج وتولي إدارة جميع أعمالها القادمة، وذلك في حفل توقيع لعقد الانتاج داخل مقر الشركة.

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تعاقد المنتج وليد توفيق، مع "دليلة"، وذلك بعد الفيديو المتداول لها على السوشيال ميديا مؤخرًا وانتشر بطريقه كبيرة، حيث حقق نسب مشاهدات عالية والذي قامت بنشره لتوضح ما تعرضت له من مضايقات شديدة من بعض المنتجين المجهولين لتحقيق حلمها في مجال الغناء.

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خرجت مع الاعلامية الكبيرة ريهام سعيد في برنامجها صبايا الخير في حلقة خاصة، كان هدفها انها تناشد المنتجين للوقوف بجانب المواهب الشابة لتحقيق حلمهم دون الاغراءات والتنازلات، وبعد ذلك قامت الشركه بالتواصل مع المطربة دينا المصري الشهيرة فنيًا بـ "دليله" وتعاقدوا معها على أن تتولي انتاج وإدارة جميع أعمالها خلال الفترة المقبلة.

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الجدير بالذكر، أن الشركة تعمل على إدارة جلسات فنية مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين خلال الفتره الحالية للاستقرار على أول أغاني "دليله" التي تستعد لطرحها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة القادمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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