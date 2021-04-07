/626183/خاص-الزمالك-يستغني-عن-حارسه-والسعودية-هي-الحل

أصبح الزمالك يعاني بشكل كبير من التخمة المتواجدة في مركز حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم وذلك بتواجد 3 حراس كبار وعلى مستوى مميز، أمثال محمود جنش ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد .

أكثر من أزمة أثيرت في نادي الزمالك بالفترة الأخيرة كان مركز حراسة المرمة هو السبب فيها، وبالتحديد محمد عواد الذي أصبح ثالثا في هذا المركز، ولا يدخل حتى قوائم المباريات إلا نادرا، رغم أنه عندما أتم التعاقد مع الزمالك في مطلع الموسم الماضي، جاء على أساس أن يكون الحارس الأول لفريق الزمالك، وهو ما حدث، ولكن سرعان ما كثرت أخطائه وألزمه المدربين بدكة البدلاء .

وعلم موقع دوت الخليج من مصدر داخل نادي الزمالك أن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفارس الأبيض رفض الوضع الحالي في حراسة مرمى الزمالك، وقال أن خروج حارس من الحراس الثلاثة في إعارة والاستفادة في مكانه بناشيء من ناشئي نادي الزمالك سيكون أفضل بكثير .

وقال المصدر لـ دوت الخليج أن كارتيرون حدد محمد عواد كراحل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل خاصة مع تقديم أحمد نادر السيد ناشيء الزمالك الجديد أداء جيد خلال التمرينات .

ويقترب محمد عواد من العودة للدوري السعودي حيث استطاع وكيله أن يجد له عرض في أحد أندية الدوري السعودي الممتاز، للذهاب إعارة لمدة موسم .

مباراة الزمالك القادمة في دوري الأبطال

من ناحية أخرى يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق تونجيت السنغالي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم .

أمل الزمالك الوحيد للصعود

وأصبح الأمل الوحيد لنادي الزمالك كي يصعد لدور الثمانية في البطولة، هو الفوز على تونجيت السنغالي، بشرط فوز الترجي على فريق مولودية الجزائر، وهو الشرط الذي أثار العديد من الشكوك حول تعمد الترجي للخسارة حتى يمنع الزمالك من الصعود .

تصريحات مسؤول الترجي

وقال حسام الدين أبو بكر، مسئول الترجي التونسي : " " لن نبني موقف للترجي على كلام يتم إرساله عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذلك لن نساوم على سمعة الترجي أمام مولودية الجزائر من أجل أحاديث مواقع التواصل الإجتماعي " .