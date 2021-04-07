محافظ القليوبية يفتتح 5 مدارس و4 مراكز شباب بمدينة طوخ بتكلفة 37 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، 5 مدارس جديدة و4 مراكز شباب بمركز ومدينة طوخ بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليون جنيه تقريبا، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما بقطاع التعليم والرياضة.





واستهل المحافظ الجولة، وفقا لبيان صحفى، بافتتاح مدرسة على عبد الحميد الديب بالعمار الكبرى، والتى تتكون من 11 فصل إنشاء جديد، بتكلفة 6 ملايين جنيه، كما افتتح المحافظ مدرسة ناصر لطفى سليم بجزيرة الأحرار بعزبة النقطة والمكونة أيضا من 11 فصل إنشاء جديد، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

كما افتتح المحافظ مدرسة كفر العمار الثانوية، والمكونة من 30 فصل إنشاء جديد، بتكلفة 10 ملايين جنيه وافتتح الهجان أيضا مدرسة الصبايحة تعليم أساسى، والمكونة من 11 فصل، إنشاء جديد، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وخلال افتتاح المدارس تفقد المحافظ الفصول التعليمية وهنأ الطلاب بافتتاح تلك المدارس وطالبهم بالحفاظ عليها، كما تفقد الهجان المعامل وحجرة المجالات والأنشطة ودورات المياه، حيث أثنى المحافظ على المستوى العالى لإنشاء تلك المدارس وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية، فى وسائل التعليم والتى تتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالتعليم وتطوير وسائله .

كما تفقد المحافظ أيضا مدرسة كفر منصور الإعدادية والجارى إنشاؤها ووصلت نسبة تنفيذها إلى 95% وسيتم تسليمها خلال 10 أيام وتتكون من 12 فصل، إنشاء جديد بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وتابع المحافظ الجولة بافتتاح مراكز الشباب، حيث افتتح مركز شباب كوم الأطرون إحلال وتجديد ملعب خماسى نجيل صناعى بتكلفة 500 ألف جنيه، كما افتتح أيضا مركز شباب مشتهر المطور إحلال وتجديد، ملعب خماسى نجيل صناعى بتكلفة 300 ألف جنيه، كما افتتح أيضا مركز شباب نامول (إنشاء جديد، ملعب خماسى نجيل صناعى بتكلفة 2 مليون جنيه وافتتاح مركز شباب سنهرة (إحلال وتجديد، ملعب خماسى نجيل صناعى بتكلفة 500 ألف جنيه).

وأشاد محافظ القليوبية بالطفرة الإنشائية التى شهدتها مراكز الشباب والتميز الملموس على مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة، مؤكداً على متابعته الدورية لأعمال التطوير بالمنشآت الشبابية والرياضية فى كافة مدن المحافظة، باعتبارها المتنفس السليم للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها، مشيداً بجهود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مجال الشباب والرياضة ودعمه اللامحدود لشباب مصر.