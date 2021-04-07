ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ويبدأ المجلس جلساته يوم الأحد بالاعتذارات والرسائل ونظر طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمد سعد و20 عضو حول سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل الزراعية وتشجيع الزراعة التعاقدية والطلب المقدم من العضو مجدى ملك و19 عضو عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وسياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض قطاعات الجهاز الإدارى للدولى.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى لموازنات الهيئة العامة الاقتصادية وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/2020، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشئون الصحية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بملغ 200 مليون دولار أمريكى.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الصحية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على أتفاق منحة من بنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى.

ويواصل المجلس جلساته يوم الإثنين بمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 2020.

وينظر المجلس مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 2020 ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى موازنة الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 2020 وعددها 50 مشروع ومشروع قانون ربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019 2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2019 2020.