جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشؤون الصحية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى.





وذكرت اللجنة فى تقريرها أن مصر الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وذلك على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، والتى تضم مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويرجع ذلك إلى العالقة المتميزة بين مصر والبنك الدولى، والتى انعكست على تعزيز التنمية فى العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز فرص العمل، وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل فى مختلف. وأوضحت أن القاهرة الكبرى من أعلى المدن تلوث، ولذلك كان لابد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات البيئية والعمل على الاتجاه نحو التحول إلى الأخضر، خاصة أن تلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلى عن طريق انفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه وذلك كان البد من توجيه القروض البيئية للقضاء على ذلك التلوث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر تقرير النواب بشأن قرض البنك الدولى قبل مناقشته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.