مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية لنهاية يونيو

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة للتقدم بطلبات للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء بنهاية شهر يونيو القادم 2021.





وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن شركات توزيع الكهرباء ستستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التى تم تقديمها على المنصه الإلكترونية، والتى بلغت حتى الآن حوالى مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء ال 9.

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