النص الكامل لتقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامى للموازنة العامة

جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2019-2020.





وكان مجلس النواب، قد أحال للجنة مشروع القانون لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس أعمالاً لأحكام المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تقضى بأن يحيل رئيس المجلس للجنة الخطة والموازنة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية. وأوضحت اللجنة، فى تقريرها أنه تم تعديل إجمالى اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2019-2020، بالزيادة مبلغ 89864.4 مليون جنيه ليصبح الربط المعدل 909948.5 مليون جنيه.

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