جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، حرص مصر القوى على أمن واستقرار لبنان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقتضى بالضرورة إنهاء حالة الجمود السياسى الراهنة عبر الإسراع فى تشكيل حكومة إنقاذ من أهل الاختصاص والكفاءة ومن خارج منطق المحاصصة، وأن تكون مختلفة بصورة جذرية عن منطلقات التعطيل والتجاذب السياسى، بما يحقق مصالح الشعب اللبنانى الشقيق.





جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الخارجية سامح شكرى، عقب اللقاء مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى بمقر إقامة الأخير فى "بيت الوسط" وذلك فى ختام الجولة التى أجراها طيلة اليوم الأربعاء فى لبنان والتقى خلالها بالقادة والمسئولين والزعماء السياسيين والروحيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى: مصر حريصة على استقرار لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.