- 1/2
- 2/2
اعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة.
جاء ذلك فى منشور للرئيس عبد الفتاح السيسى، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.
ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع واصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الاكبر والاحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: مجمع الإصدارات المؤمنة يمثل قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.