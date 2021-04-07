انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك مصر بصدد إفتتاح فرع مصرفي داخل المملكة العربية السعودية 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء، على منح بنك مصر والذي يعد من أكبر البنوك المصرية رخصة لفتح فرع للبنك على الأراضي السعودية، وفق مع أعلنه البنك في بيان ليه مؤخراً.

بنك مصر 2021- Banque misr

وأوضح “Banque misr“، إن الموافقة قد جاءت تمهيداً لمنح البنك الرخصة خلال الفترة القليلة القادمة، وطبقاً للبيان، فأنه يخطط بنك مصر لفتح فروع ومكاتب بدول عديدة الأمر الذي يعزز تواجده بالخارج، ويستهدف البنك خلال السنوات الخمس القادمة تحقيق التوسع في منطقة الشرق الأوسط، وفي القارة السمراء بإنشاء وحدات تابعة بأشكال مختلفة.

في الوقت الحالي يعمل البنك على التواجد في دول الصومال “مقديشو” وكينيا و“نيروبي”، وجيبوتي (جيبوتي العاصمة)، حيث تم بالفعل إستصدار موافقات مبدئية من السلطات الرقابية المختصة في تلك الدول وجارى تأسيس وحدات البنك في أقرب فرصة، كما أنه سوف يتم تحويل مكتب تمثيل بنك مصر بكوت ديفوار إلى فرع تابع للبنك، كما تجدر الإشارة إلى تمتع البنك بشبكة كبيرة من البنوك المراسلة بالخارج، تغطي كافة بلدان العالم، وتُمكنه من السرعة في تقديم الخدمات بأكثر الطرق كفاءة لعملائه داخل وخارج مصر حتى يتمكن من تلبية إحتياجاتهم الحالية والمتوقعة.

ويستهدف قيام البنك بإفتتاح فروع ومكاتب خارجية إلى دعم التبادل التجاري وتعميق أواصل العلاقات الإقتصادية، إضافة إلى تعزيز شبكة إنتشار البنك بالأسواق الخارجية والعالمية، حيث يتواجد “Banque misr” بالخارج من خلال خمسة أفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرع بالعاصمة “باريس” وبنكين تابعين في كل من دول ألمانيا ولبنان، بالإضافة إلى أربعة مكاتب تمثيل للبنك في كل من جمهورية الصين “كوانزو” وروسيا “موسكو”، وأيضاً كوريا الجنوبية “سيول” وإيطاليا “ميلانو”.

ويعمل بنك مصر على تقوية خدماته والحفاظ على نجاحه، والمشاركة بفاعلية في الخدمات المصرفية التي تلبي إحتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك الأساسية تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء والازدهار لمصر ولكافة الدول التي يتواجد بها البنك.