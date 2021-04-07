/626185/حسام-الشاهد-يكتب-الدلتا-الجديدة-انطلاقة-نحو-التنمية-الزراعية-والعمرانية

لا شك أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة احترافية في شكل وهيكل صياغة المشروعات الاقتصادية، التي تقدم علي تنفيذها الدوله المصرية الآن، ليس ذلك فحسب بل أن هذا المشروع أعطى تصور واضح عن حجم التغير في منهجية التفكير والتخطيط الاقتصادي المعتمد علي صياغة رؤي اقتصادية تنعكس بقوة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي أصبحت بلا أدنى شك تمثل الغطاء التام لكافة المشروعات الاقتصادية أيا كان نوعها، والتي تقدم الدولة المصرية على تنفيذها علي مدار ال٦ سنوات الماضية.

مشروع الدلتاالجديدةيمثل قيمةاقتصادية

كما يمثل مشروع الدلتا الجديدة قيمة اقتصادية مختلفة لما يتولد عن المشروع من فوائد اقتصادية تمثل في مضمونها نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية، ليس فقط للقطاع الزراعي، وإنما لقطاعات اقتصادية أخرى هامة، ذات صله مرتبطة بشكل مباشر بالمشروع منها تحديدا تعظيم القيمة الاقتصادية لمشروعات التصنيع الغذائي والتغليف والتعبئة التي ستقام خلال المشروع ،وهو مايمثل هنا قيمة اقتصادية هامة تتمثل في تعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية بالمشروع وتعظيم تنافسيتها، وما يتحقق من اشباع الطلب المحلي وانعكاس ذلك علي انخفاض حجم الاستيراد من تلك المنتجات، هذا بالإضافة إلي أنه مع مرور الوقت تصبح هناك فائدة أكبر وهي التوجه نحو الانتاج من أجل التصدير وتعظيم حجم النقد الأجنبي الداخل إلى السوق المصري، كما أن هذا المشروع له بعد إيجابي آخر يتمثل في توفير فرص عمل متنوعة ومستدامة.

المشروع يساهم في إنتاج قدركبيرمن المحاصيل

كما أنه يساهم في إنتاج قدر كبير من المحاصيل الاستراتيجية التي تعتبر عصب الانتاج الزراعي في مصر والعالم، وفيما يتعلق باهميه اخري وجدوي اقتصادية كبري متولده من المشروع، كما أنه من اهم المكاسب الايجابيه للمشروع هو شكل ونمط التنميه العمرانية التي سيتم إحداثها من خلال هذا المشروع، فابلاشك ان التنمية الزراعية يصاحبها مباشره تنميه عمرانية قوية، فاينما وجدت الزراعة والانتاج استقر الانسان، كما البعد الأكثر تميزا هنا هو شكل وطبيعه المنطقه المقام عليها المشروع ،فهي ذات بعد استراتيجي قوي سيمثل بقوه نقله نوعيه في شكل التركز العمراني والسكاني بمنطقه الساحل الشمالي ،كما سيكون ذا انعكاس قوي وايجابي في معالجه واحد من اكبر واقوي التحديات التي تواجه الدوله المصريه وهو معالجه مشكله التكدس السكاني في منطقه الدلتا القديمه مقارنه بما تمتلكه من مطار اقتصاديه تعد قليلة اذا ماقدرت بحجم الكثافات السكنية بالمنطقه، لذا فان مشروع الدلتا الجديدة يعد شعاع امل نحو انشاء تجمعات عمرانيه زراعيه منتجه بتلك المنطقة، وهو مايعد تعظيم للقيمه الاقتصادية للمنطقه جغرافيا حينما تكون مؤهلة بالسكان.