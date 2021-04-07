/626182/هما-معاهم-الدنيا-وأنا-معايا-ربنا-رسائل-نارية-من-حارس-بيراميدز-للإدارة

ظهر المهدي سليمان حارس نادي بيراميدز من جديد وعبر عن حزنة الشديد بسبب عدم تواجده مع الفريق بسبب شريف إكرامي الحارس الأساسي.

وكتب المهدي سليمان عبر صفحتة الشخصية عبر تويتر وقال: "لو معاهم الدنيا أنا معايا اللي خلقها".

وتعتبر هذه الرسالة إشارة جديدة لإدارة بيراميدز بسبب طريقة التعامل التي حدثت معه خلال الفترة الأخيرة، والظلم الشديد التي تعرض له وجلوسة على مقاعد البدلاء لصالح شريف إكرامي.

ودخل عبد الله بكري مدافع الفريق هو الآخر وعلق على هذه الرسالة عبر تويتر وقال: "واللي معاه ربنا يمشي على المياه ياصاحبي".

ويعتبر رجب بكار هو الآخر يعاني بسبب تجاهلة التام داخل الفريق بسبب عدم الإستعانة به داخل تدريبات لافريق لرفضة تجديد التعاقد والذي ينتهي بنهاية الموسم.

خاص لـ «دوت الخليج»: بيراميدز يعرض على الزمالك أحمد فتحي مقابل التعاقد مع الونش”

تسعى إدارة نادي بيراميدز التخلص من أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، وذلك بعد طلب المدرب الأرجنتيني أروابارينا عدم الفائدة من اللاعب، والاعتماد على أحمد توفيق وعمر جابر في هذا المركز.

وعلم موقع «دوت الخليج» أن إدارة بيراميدز فتحت خطوط الإتصال مع إدارة الزمالك، من أجل عرض أحمد فتحي مقابل التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك.

رجب بكار

وجاء طلب الحصول على "الونش" بعد موافقة المدير الفني للفريق أروابارينا، وطلب التعاقد مع لاعب سوبر بديل لأسامة جلال والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الرجاء المغربي الماضية، وسوف يغيب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع على الأقل.

أحمد فتحي

ومن المتوقع أن يرفض أحمد فتحي رفض الصفقة لتبادلية، ويطلب الحصول على الإستغناء النهائي من الفريق نظرا لتاريخة الكبير في الملاعب المصرية ومع المنتخبات، ويرى أن تاريخة لا يسمح بحدوث هذا الأمر.

بيراميدز : هذا هو موقفنا من أحمد فتحي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن موقف النادي من الاستغناء عن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، بعد الاخبار التي انتشرت في الفترة الماضية .

المهدي سليمان

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز : " فريق الكرة يسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية " .