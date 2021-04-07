دوت الخليج يكشف ألغاز جوارديولا الخفية في مباراة الأمس بدوري الأبطال «صور»

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انتهت بماراة ذهاب الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا امس، بين الإنجليزي مانشستر سيتي والألماني بروسيا دورتموند، لصالح السيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، علي ملعب الاتحاد المدينة الإنجليزية سيتي.

في تقرير سابق لـ دوت الخليج علي حديث الإسباني بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي أمس قبل المباراة، علق المدير الفني لنادي مان سيتي، في كلمة قصيرة ومباغته له في المؤتمر علي المباراة ووجود النرويجي هالاند قال" مباراة اليوم ستشهد علي العديد من الألغاز في احداث المباراة قبل وبعد".

ظهرة الصورة الحقيقية لحديث بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي، بعد المباراة من خلال الفديوهات المنتشرة حول زهول النرويجي أيرلينج هالاند بملعب الاتحاد، قبل خروجه للملعب في عمليات الإحماء قبل المباراة.

يسلط فريق مانشستر سيتي الأضواء علي النرويجي هالاند منذ فترة، لإنضمامه لفريق في الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، والفوز بخدمات اللاعب في الفترة القادمة.

خطة بيب جوارديولا

يسعي بيب جوارديولا الظفر بخدمات هالاند مع السيتي في الفترة القادمة، بعد رحيل الهداف التاريخي للفريق في الصيف المقبل كينج أجويرو، وتدعيم الفريق بصفقة صغيرة في السن ومتألق، ويري ان هالاند هو المناسب له مع الفريق.

مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

تقدم مان سيتي على ضيفه دورتموند بهدف في الدقيقة التاسعة عشر من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لرياض محرز على الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء فمررها محرز لدي بروين الذي تحرك بشكل أكثر من رائع داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يمين الحارس مارفن هيتز.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر المباراة ، من خلال تمريرة إيرلينج هالاند للكرة بشكل رائع من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء لوريس المنطلق داخل منطقة الجزاء وسدد رويس الكرة على يسار الحارس إيديرسون مسجلاً هدف التعادل .

مانشستر سيتي يقتل المباراة

ألقى مانشستر سيتي كلمته الأخيره في نهاية المباراة وسجل هدف الفوز في الدقيقة التسعين من خلال تمريرة طولية رائعة من دي بروين من منتصف الملعب لإيلكاي جوندوجان داخل منطقة الجزاء فسيطر عليها الأخير بمهارة ثم مرر الكرة لفودين أمام المرمى الذي سددها بسهولة في الشباك.