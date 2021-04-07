/626186/ننشر-المستندات-المطلوبة-والشروط-مد-باب-تلقي-طلبات-تركيب-العداد-الكودي

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة لتقديم طلبات للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وطلبات التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهي بنهاية شهر يونيو 2021.

تقديم الطلبات على المنصة الإلكترونية

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة للتقدم بطلبات للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى نظام العدادات الكودية، فقد تقرر مد المهلة الخاصة لتقديم هذه الطلبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهى بنهاية شهر يونيو القادم 2021 .

مليون و340 ألف طلب

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتي بلغت حتى الآن حوالي مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

شروط تركيب العداد الكودي

قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

إلغاء شرط توفير غرفة محولات في المباني العشوائية والمخالفة.

العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودي.

سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

المستندات المطلوبة للتقديم

صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب خلفية وأمامية.

صورة عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

صورة آخر إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها، وصورة الوحدة المراد توصيل التيار الكهربائي لها من الخارج.

تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على الإنترنت.