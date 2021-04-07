/626189/وزير-الخارجية--مصر-تقدم-الدعم-الكامل-للأشقاء-في-لبنان-لتشكيل-حكومة-قادرة-لتنفيذ-المهام--فيديو

قال وزير الخارجية سامح شكري ، أن مصر تقدم الدعم الكامل للأشقاء في لبنان من أجل تشكيل حكومة قادرة تنفيذ المهام الدقيقة والصعبة .

وزير الخارجية : مصر حريصة على كل جهد يبذل من أجل خير لبنان

ولفت " وزير الخارجية سامح شكري "، أن مصر حريصة على كل جهد يبذل من أجل خير لبنان وأننا نعمل على استقرار لبنان في كل الظروف .

سامح شكري وزير الخارجية : الدولة المصرية حريصة دعم المجهود العربي وتقديم كافة أشكال الدعم

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية " الغد "، مساء اليوم الأربعاء ، أن الدولة المصرية حريصة دعم المجهود العربي وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبنان خلال الفترة المقبلة .

السفير سامح شكري : نتطلع لاستمرار التنسيق والحوار والوثيق بين كافة الاطياف وتوفير مناخ للخروج من الأزمة

وتابع وزير الخارجية سامح شكري أننا نتطلع لاستمرار التنسيق والحوار والوثيق بين كافة الاطياف وتوفير مناخ للخروج من الأزمة .

وأشار سامح شكري إلى أنه نتمنى للبنان كل التوفيق ونظل كتف بكتف لمواجهة التحديات.

وأردف السفير سامح شكري وزير الخاجية ، أن مصر حريصة علي أمن وسلامة واستقرار لبنان الفترة المقبلة وذلك يتطلب انهاء حالة الجمود الراهنة في لبنان والعمل علي تعزيز لبنان من خلال حكومتة .

وأشار وزير الخارجية المصري ، أن الدولة المصرية والدولة اللبنانية تجمعهم علاقات طيبة تجعلنا نبذل كل جهد من أجاء ارساء الأمن والسلام في لبنان .

واستطرد " سامح شكري "، أن الدولة المصرية تتطلع دائما الي استمرار التننسيق والحوار الوثيق بين كافة الاطياف للمرور من هذة الازمة التي تمر بها لبنان لمواجهة تلك التحديات الراهنة .

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، خلال تواجده في ‎بيروت، اتصالاً هاتفياً مع ‎سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، للتأكيد على الموقف المصري الداعم لُلبنان ومساندة مصر للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة وجاء ذلك خلال زيارة شكرى الحالية فى بيروت.