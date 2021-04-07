/626190/صور-الرئيس-السيسي-عن-مجمع-الإصدارات-المؤمنة-قيمة-مضافة-كبيرة-للتحول-الرقمي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية صباح اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": سعدت اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة".

وافتتح الرئيس السيسي اليوم، أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

أداة الدولة في دعم التحول الرقمي

ويهدف المشروع إلى أن يكون المُجمع هو أداة الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدي لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

وسيعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.

مكونات المشروع

ويضم المشروع أكبر مصنع في العالم للورق المؤمن، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة.

كما يضم مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.